Lunes, 16 de noviembre de 2026

Toronto (Canadá). La selección de Guatemala visita este lunes (01.00 GMT del martes) a la de Canadá en el BMO Field de Toronto con la misión de remontar el 2-3 encajado en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Turín (Italia). El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo y finalista en 2025, se mide al estadounidense Frances Tiafoe, y el ruso Daniil Medvedev al italiano Flavio Cobolli este lunes en la primera jornada del 'Grupo Ivan Lendl' de las Finales ATP que se disputan en la ciudad italiana de Turín hasta el 22 de noviembre. Información de Carlos Expósito.

Redacción Deportes. Los Boston Celtics reciben este lunes a Orlando Magic en el TD Garden en busca de su sexta victoria consecutiva en la NBA ante un equipo que lleva encadenados tres triunfos en fila. También se juegan los partidos Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls, Washington Wizards-Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, Miami Heat-Houston Rockets, Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans-Golden State Warriors y Denver Nuggets-Phoenix Suns.

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- NBA: Boston Celtics-Orlando Magic, Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls y Washington Wizards-Memphis Grizzlies (00.00 GMT), Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers y Miami Heat-Houston Rockets (00.30), Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers y New Orleans Pelicans-Golden State Warriors (01.00) y Denver Nuggets-Phoenix Suns (02.00).

- Liga de Naciones. 6ª jornada. Crónicas de los partidos Alemania-Países Bajos y Grecia-Serbia (19.45 GMT). (FOTO)

- Liga de Naciones CONCACAF. Guyana-Puerto Rico, Guadalupe-Bermudas (19.00 GMT), Cuba-Granada (20.00), Canadá-Guatemala (01.00 GMT del, martes).

- NFL: Partido del Monday Night Football de la semana 10 del fútbol americano de la NFL entre Los Angeles Chargers y los Baltimore Ravens en el M&T Bank Stadium (02.15 GMT).

- Copa Intercontinental, en Pato Branco (Brasil) (hasta 19). Carlos Barbosa-Sporting (20.00 GMT) e Illes Ballears Palma-Pato (23.00).

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 22). Fase de grupos: Carlos Alcaraz (ESP)-Frances Tiafoe (EE.UU.) y Daniil Medvedev (RUS)-Flavio Cobolli (ITA). En el torneo de dobles el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se enfrentan a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavasori. Información de Carlos Expósito. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes

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