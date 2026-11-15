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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 12:35

McIlroy, de su octavo título: "Tuve que esforzarme mucho, nunca pensé que estaba decidido"

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Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- El golfista norirlandés Rory McIlroy se felicitó por su octava corona de jugador de la temporada del DP World Tour y subrayó que tuvo que "esforzarse mucho" para batir al español Eugenio Chacarra porque llegó a Dubái consciente de que no estaba decidido el título.

Por EFE
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"Tuve que esforzarme mucho esta semana. Nunca pensé que estuviera todo decidido. Eugenio también ha tenido una gran semana, y creo que en los últimos años fueron un poco menos estresantes que este. Pero creo que la consistencia de mi juego, especialmente al regresar a Europa, fue clave. Ha sido otro año muy consistente", comentó McIlroy en la rueda de prensa al término de la final de Dubái.

McIlroy obtiene su octava orden de mérito del circuito europeo, lo que iguala el récord que tenía el escocés Colin Montgomerie.

"Muy orgulloso de ganar otra vez, y sí, mi nombre se une al de 'Monty' con ocho títulos, y volveré el año que viene para intentar conseguir uno más. Quiero pasar a la historia como uno de los mejores europeos que jamás haya jugado, y estos pasos, como ganar la 'Race to Dubai' y demás, todo apunta a eso", valoró el norirlandés.

El número dos del mundo, que este año sólo ha ganado un torneo, el Masters de Augusta, le dedicó el título de la llamada 'Race to Dubai' a su padre, a quien le trasplantaron los dos pulmones el pasado mes de septiembre en Estados Unidos.

"Es una parte fundamental de mi vida y mi mayor apoyo. Fue él quien me introdujo en este deporte y quien me animó a perseguir mis sueños, a nunca rendirme y a nunca pensar que no era lo suficientemente bueno o no tenía la suficiente presencia (...) Fui a verlo antes de ir a Abu Dabi y me dijo: Rory, ve y gana la 'Race to Dubai'", indicó.

Tuvo palabras de elogio para Chacarra, a quien describió como "un competidor tenaz". "Se nota en su forma de jugar y en su actitud. Es un cliché decir que es un español temperamental, pero lo es. Así es él, juega con pasión y se le nota la emoción en la pista", describió.

Se mostró convencido de que el español, "sin duda, será un activo para Europa en el futuro" en cuanto a la Ryder Cup.

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