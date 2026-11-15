Perú, mejor equipo masculino del Mundial de surf, asegura presencia en Los Ángeles 2028

El australiano Ethan Wing se alzó con la medalla de oro al ganar la final con una puntuación de 19,17 puntos, por delante holgadamente de los peruanos Lucca Mesinas (13,33) y Miguel Tudela (11,53), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Wing frustró las esperanzas de Perú de tener un campeón nacional en la división individual, pero los anfitriones del torneo obtuvieron el cupo en juego para Los Ángeles 2028.

El surfista Hans Odriozola, de 18 años, que nació en la ciudad española de San Sebastián, pero compite bajo bandera alemana, quedó en el cuarto y último lugar de la final con una puntuación de 10,34.

El mundial de surf de la ISA se celebró del 6 al 16 de noviembre en la playa de Punta Rocas, situada a unos 50 kilómetros al sur del centro histórico de Lima, la misma sede donde el próximo año tendrán lugar las pruebas de este deporte en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El campeonato reunió a 239 competidores de 53 países, entre ellos varias figuras mundiales de este deporte como el brasileño Ítalo Ferreira, la estadounidense Carissa Moore y el francés Kauli Vaast.