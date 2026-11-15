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Polideportivo
15 de noviembre de 2026 - 12:25

Thibau Nys se impone al esprint en el Trofeo X20 Badkamers

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El belga Thibau Nys se impuso al esprint en el Trofeo X20 Badkamers Hamme-Zogge (Bélgica), por delante de sus compatriotas Niels Vandeputte, segundo, y Michael Vanthourenhout, tercero.

Por EFE
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Un día después del Superprestigio, los mejores especialistas de ciclocrós se dieron cita en esta carrera que se disputó en 2012 y 2013 y que, trece años después, volvió a calcar de forma similar aquel viejo circuito exigente que combina una colina pronunciada, alguna zona de barro y un puente artificial. En total diez vueltas de aproximadamente 2,7 kilómetros cada una.

El favorito al triunfo, Thibau Nys, logró la victoria con un tiempo de 1h00:55 luciendo los colores de campeón de Europa. Lo hizo al imponerse al esprint a sus compatriotas Niels Vandeputte, segundo, y Michael Vanthourenhout.

En la prueba femenina se impuso la neerlandesa Lucinda Brand tras completar la siete vueltas en 47:31, por delante de la campeona italiana Sara Casasola, segunda, y la francesa Amandine Fouquenet, tercera.

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