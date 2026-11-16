La Bahía de Asunción y las aguas del río Paraguay fueron escenario este lunes de la octava y última fecha del Ranking de la Clase Pampero Paraguay, denominada Regata Stella Maris, que reunió a 12 tripulaciones en el cierre del calendario anual de la modalidad.

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Con grandes bandadas de mbiguás surcando el cielo rumbo al Banco San Miguel, se puso en marcha la competencia, que tuvo como principal desafío las cambiantes condiciones del viento. Los navegantes debieron adaptarse a constantes borneos, alternando momentos de calma con fuertes rachas que exigieron precisión y habilidad en cada maniobra.

Desde tempranas horas, los participantes se dieron cita para poner a punto sus embarcaciones y, posteriormente, participaron de la reunión técnica de timoneles, en la que definieron las estrategias para afrontar la jornada.

Con ocho fechas disputadas a lo largo del año, el Ranking de la Clase Pampero se consolida como uno de los campeonatos regulares con mayor continuidad del velerismo nacional, manteniendo su calendario independientemente de las variaciones de viento y temperatura.

En lo deportivo, Alexander Aguilera, junto con José Morys como proel, volvió a destacarse al mando de la embarcación Veleta, quedándose con el primer puesto. La segunda posición correspondió a La Garza, tripulada por Iván López Aquino y Nicolás López Aquino, mientras que el tercer lugar fue para Manguruyú, con Mathias Rubio como timonel y Magalí Brítez como proel.

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Más allá de la competencia y la rivalidad sobre el agua, la jornada volvió a reflejar el espíritu de camaradería que caracteriza a la Clase Pampero Paraguay, donde la amistad y el compañerismo son también protagonistas de esta disciplina náutica.