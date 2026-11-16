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Polideportivo
16 de noviembre de 2026 - 10:30

El Bidasoa Irun se juega su futuro en la Liga Europea ante el Limoges francés

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Irun (Gipuzkoa), 16 nov (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun afronta este martes uno de los partidos más importantes de la temporada en la Liga Europea ante el Limoges francés, contra el que está obligado a ganar para no quedarse sin opciones de seguir en esta competición continental.

Por EFE
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El conjunto vasco es tercero en un grupo en el que pasan los dos primeros, de manera que, si pierde con los galos, estos ya serán inalcanzables, y si los portugueses del Marítimo, segundos clasificados, vencen en su encuentro en Islandia, pasar a la siguiente fase sería una quimera para los guipuzcoanos.

Bidasoa recibe al líder del grupo en su mejor momento de la temporada, coliderando la liga Asobal con un pleno de victorias y mucha confianza, justo en la antesala de jugarse el primer puesto de la competición nacional el sábado contra el Barcelona.

No será posible dosificar esfuerzos porque el europeo es el partido prioritario y Álex Mozas tiene a toda su plantilla a plena disposición, tras recuperar al baluarte defensivo Marko Jevtic en la última jornada liguera.

El técnico madrileño se mostró este lunes esperanzado de poder ganar a un Limoges en un choque que es "la última bala" para Bidasoa y recordó que su equipo hizo en la ida "un partido completísimo", aunque el portero contrario sumó 17 paradas y esa fue, a su juicio, "la clave del encuentro".

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