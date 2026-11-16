'Igor' González recibe el máximo premio de Nicaragüa por sus aportaciones al béisbol

González fue distinguido junto al exdirigente estadounidense Dusty Baker, los también expeloteros venezolanos Miguel Cabrera y Víctor Martínez, el nicaragüense Marvin Benard, y el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, Ricardo Fraccari, informó este lunes la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

La ceremonia se celebró en la sala de conferencias del Estadio Nacional Soberanía, en Managua, donde se jugó recientemente la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, donde Puerto Rico, dirigido por González, terminó en la quinta posición.

"Fue un momento muy bonito. Para mí es un orgullo y una satisfacción estar al lado de figuras como Dusty Baker, Miguel Cabrera, Víctor Martínez y Marvin Benard", dijo González tras recibir el reconocimiento.

El segundo máximo jonronero puertorriqueño en las Grandes Ligas con 434 aprovechó para evaluar la participación de Puerto Rico en el torneo, donde cerró su participación con una victoria 6-5 en entradas extras sobre Corea del Sur.

"El nivel de competencia es bien alto, con muchachos tirando 98 y 100 millas y peloteros con muchas habilidades. Nos despedimos ganando, pero no estoy complacido porque a mí me gusta ganar. Quinto lugar a nivel del mundo, una isla pequeña, pero grande de corazón. Demostramos lo que somos en el béisbol", afirmó.

El dirigente adelantó además que el trabajo con los equipos nacionales continuará ante los próximos compromisos internacionales.

"Seguimos trabajando duro y en algún momento estaremos disputando nuevamente ese campeonato. Ahora en el 2027 hay que pensar en los próximos compromisos, buscar esa clasificación a los Panamericanos y seguir trabajando con nuestros equipos", apuntó.