La selección hiberna hasta marzo y reflexiona sobre el efecto del fin de la racha

La Roja guarda las botas y no volverá a concentrarse hasta la víspera de los cuartos de final de la Liga de Naciones, programados los días 25 y 30 de marzo, por lo que cuenta con un periodo de reflexión para asimilar lo que supone el fin de la racha histórica de 44 partidos sin perder, 43 si solo se cuentan los oficiales, un hito nunca conseguido por selección alguna.

"No tengo más que palabras de orgullo y agradecimiento a los jugadores y poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. El que venga por detrás que lo mejore", sostuvo De la Fuente tras la dura derrota ante Inglaterra (2-3), que a punto estuvo de convertirse en remontada épica tras la expulsión de Anderson.

A lo negativo del resultado se unió el revés futbolístico, puesto que el equipo del alemán Thomas Tuchel pasó como una apisonadora por encima de los españoles en los primeros 60 minutos.

Hacía mucho que no se recordaba un dominio tan abrumador sobre la campeona del mundo, acostumbrada a monopolizar el balón, a presionar alto y a desplegar un juego rápido y vertical.

Algunos jugadores apuntaron tras la derrota que habían detectado algunos síntomas de que el fútbol brillante desplegado en los últimos meses, en particular, durante el Mundial, se había resentido en parte.

"Podía llegar este momento, éramos conscientes de ello, no nos sentimos inmortales. Lo bueno es que ha ocurrido en la fase de clasificación (…) Esto te obliga a prestar atención a los errores y a mejorar en eso, que era una tendencia que venía dándose en los últimos partidos", evaluó el portero Unai Simón, quien ejerció de capitán en el Metropolitano en ausencia del lesionado Rodri Hernández.

Al buscar motivos que justificasen el traspié ante Inglaterra, el central del Athletic Club Aymeric Laporte dejó una frase enigmática, referida quizá a todo el debate que hubo sobre la recuperación de Lamine Yamal: "Ha sido una semana un poco peculiar. No es una excusa, por una selección como la nuestra no tiene que tener excusas, pero ha sido un poco peculiar".

Entre las carencias detectadas en los últimos enfrentamientos, sobre todo ante la República Checa y en la vuelta con Inglaterra, está la defensa de las acciones a balón parado.

En Praga, cada pelota al área supuso un calvario, como la estrategia de bloqueos diseñada por Tuchel en los córneres y que dio frutos con el segundo tanto del central Ezri Konsa, quién remato de cabeza solo en la frontal del área pequeña.

Desde junio de 2025, el combinado de De la Fuente no encajaba tres goles, en el 5-4 de la victoria ante Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.

"Tenemos que estar más atentos a balón parado y corregirlo", admitió Fermín López tras el sufrido triunfo ante los checos (0-2).

Aunque con el sabor amargo de no haber cerrado el año a lo grande, De la Fuente tiene el consuelo de que dispone de tiempo para examinar en qué hay margen de mejora para recuperar las buenas sensaciones.

El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones es este viernes, día 20, y al ser segunda de grupo, se prevé un rival de enjundia, entre los que podría estar Francia, con tiempo para analizarlo.

España jugará la ida de local el 25 de marzo y la previsión es que sea en Valencia, como despedida del viejo Mestalla.

El 30 será la vuelta y de pasar a semifinales, disputaría su tercera fase final en la competición organizada por la UEFA, cuyo trofeo levantó en 2023 ya con De la Fuente en el banquillo.

La fase final es del 9 al 13 de junio y España se ha postulado para organizarla en el estadio de Zorrilla de Valladolid y en el Bernabéu, al igual que Francia.

De la Fuente sigue teniendo fe ciega en el equipo a pesar del fin de la racha y en que lo de Inglaterra no tiene por qué suponer un cambio de tendencia, ni una disminución del apetito de títulos.

"El margen de mejora es mucho, queda un recorrido grandísimo. Queremos más, ganar y ganar. Es la única idea que tenemos", subrayó el técnico evocando la filosofía del fallecido Luis Aragonés.