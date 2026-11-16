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Polideportivo
16 de noviembre de 2026 - 12:35

Los talibanes prohíben retransmitir críquet por radio en la provincia de su líder supremo

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Kabul, 16 nov (EFE).- Las autoridades talibanes prohibieron a las emisoras de radio retransmitir partidos de críquet en la provincia meridional afgana de Kandahar, donde reside el líder supremo del régimen, Hibatullah Akhundzada, una decisión que ha despertado entre los aficionados el temor a nuevas restricciones sobre uno de los deportes más populares del país.

Por EFE
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La orden fue comunicada verbalmente el pasado sábado por el director provincial de Información y Cultura, Inamullah Samangani, durante una reunión con representantes de las emisoras, según confirmó a EFE un miembro del Club de Prensa de Kandahar que pidió mantener el anonimato.

"Durante una reunión, el señor Samangani pidió a las emisoras que dejaran de retransmitir los comentarios de los partidos de críquet", explicó la fuente.

El director de una emisora local confirmó que las instrucciones se habían transmitido verbalmente a las radios de toda la provincia, mientras que Ahmadullah Pasarlay, trabajador de otra estación de Kandahar, aseguró que las autoridades no habían ofrecido ninguna explicación.

"No sabemos el motivo. No nos han dado ninguna explicación de por qué se han prohibido las retransmisiones de críquet", declaró Pasarlay a EFE.

La medida afecta a un deporte que ha ganado una enorme popularidad en Afganistán, especialmente entre los jóvenes, y cuya selección masculina compite internacionalmente.

Las retransmisiones radiofónicas permiten a los aficionados seguir los encuentros en las lenguas locales.

"Nos preocupa que puedan avanzar gradualmente hacia una prohibición total del críquet", declaró a EFE Shahzada Jabarkhil, aficionado y jugador de este deporte.

La decisión se sumaría a las restricciones impuestas a los medios audiovisuales en distintas provincias afganas, incluida Kandahar, donde las autoridades han suspendido emisiones televisivas amparándose en su interpretación del islam, que prohíbe la difusión de imágenes de seres vivos.

El críquet masculino continúa autorizado en Afganistán, mientras que las mujeres y las niñas tienen prohibido practicar deportes organizados bajo las restricciones impuestas por los talibanes desde su regreso al poder en agosto de 2021.

EFE contactó con un portavoz de la Junta de Críquet de Afganistán y con las autoridades talibanes de Kandahar para solicitar una explicación de la medida, pero no obtuvo respuesta.

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