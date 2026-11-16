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Polideportivo
16 de noviembre de 2026 - 10:55

Maté se lleva la etapa reina y Ulloa sentencia la general

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Redacción deportes, 16 nov (EFE).- El español Luis Ángel Maté se ha adjudicado la etapa reina de la Durango Titan Desert México disputada a través de 90 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo entre las localidades de La Casita y El Encinal.

Por EFE
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Con el aliciente de una subida cronometrada de seis kilómetros, casi al final del recorrido, que acumulaba más de 400 metros de desnivel, los más rápidos en completar la subida recibieron un bonus de 60 segundos en la general.

Con ello en mente, los ataques no se han hecho esperar y, enseguida, se formó un grupo en cabeza con los tres hombres que están en el podio de la general: el líder, Gerardo Ulloa; Luis Ángel Maté e Iván Aguilar. Los tres han ido juntos hasta más o menos el ecuador de la etapa, punto en el que Aguilar se descolgó.

Maté y Ulloa rodaron al frente y dándose relevos desde el kilómetro 50 hasta el final de la etapa. Fueron los kilómetros más duros de la carrera, incluyendo esa cronoescalada tan exigente.

Ambos ciclistas acordaron un final sin esprint del que los dos se llevaron botín: etapa para Maté y clasificación general casi sentenciada para Ulloa.

De esta manera, el "Lince de Marbella" se llevó el triunfo parcial y el Premio de la Montaña, mientras que el 'biker' mexicano aumentó ventaja en la general absoluta por encima de los 30 minutos y selló, salvo sorpresa mayúscula, su triunfo en la primera Durango Titan Desert México.

Una diferencia similar, de unos 30 minutos, es la que tiene ahora mismo Fabiola Corona, líder de la general femenina, sobre sus dos perseguidoras: Michelle Gallegos y Aramda Álvarez.

Un pódium mexicano completamente dominado por la triatleta olímpica. En la tercera etapa, Corona ha cerrado su tercer triunfo consecutivo y se ha llevado, además, la Reina de la Montaña.

La líder estaba muy contenta al llegar a meta y ha analizado el recorrido con su característico buen humor, que no ha perdido en toda la carrera: "Ha sido la etapa más dura de todas y también la más bonita, aunque todas son bonitas. Esa última subida ha sido durísima: subir, subir y subir. No sabía hasta dónde íbamos a llegar. ¿Al Everest?"

Solo resta la última etapa. Lejos de ser un paseo, sus 90 kilómetros y el alto desnivel acumulado pondrán a prueba al pelotón. Un último reto antes de completar la primera edición de la Durango Titan Desert México y convertirse en Titanes y Titanas de pleno derecho.

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