Fue un duelo entre la veteranía de Medvedev, que disputa el torneo de los ocho mejores clasificados por séptima vez y conquistó este mismo título en 2020, y la frescura de Cobolli, que a sus 24 años debutó en la conocida como Copa de Maestros.

Ante la ausencia de Jannik Sinner por lesión, Cobolli se echó a la espalda el peso, el cariño y la presión de todo un país. Portada de los principales especiales de tenis de esta semana y foco de atención del público local, el tenista nacido en Florencia, aunque romano de adopción, afronta el reto con la intención de disfrutar del momento.

Nada más perder el primer juego, la grada le animó coreando su nombre. '¡Flavio, Flavio!' o '¡Dai, Flavio!' fue lo más escuchado en la sesión vespertina de la pista central del Inalpi Arena. De tres enfrentamientos previos, dos fueron para el ruso, ambos en 2024, pero el último precedente, este año en Madrid, cayó de lado del italiano y hacía creer que era más que posible.

Y aupado por el griterío de la grada, salvó dos bolas de 'break' a mitad del primer set y resistió, con mucho despliegue físico, ante un rival que comenzó este mes declarando que ya no tiene muchas ganas de jugar al tenis esta temporada.

Cuando Cobolli salvó otras tres bolas de rotura tras un largo intercambio, fue él mismo quien pidió la atención de sus compatriotas, sabedor de que también los necesitaba. Llevó el primer set al desempate y ahí el ruso, que llevó la iniciativa ante un rival bravo, no perdonó y se adueñó de la manga inicial.

Hasta la mitad del segundo set la tónica fue similar. Ambos aprovecharon sus saques, se repartieron los juegos y ninguno fue capaz de romper al otro. El italiano jugó agresivo, intentó alguna de sus delicadas dejadas, mientras que su rival mantuvo una defensa incansable y un contraataque eficaz.

Con ese planteamiento, el número 5 finalmente consiguió su punto de inflexión, su rotura de servicio para poner el 4-3, aprovechar su saque y ponerse a un juego de la victoria, con un Cobolli ya neutralizado. Terminó cerrando el partido en una hora y veinticinco minutos.

El ruso, que se enfrentará el miércoles a Alcaraz, se caracteriza, además, por terminar lo que empieza. De los 43 partidos anteriores en los que comenzó ganando el primer set, solo perdió uno, ante Brandon Nakashima en la tercera ronda de Cincinnati, después de haber desperdiciado tres bolas de partido.

Sus 42 victorias en pista dura le convierten en el jugador con más triunfos sobre esta superficie esta temporada. El ruso inició así con una victoria importante en su regreso al torneo que no disputó el año pasado, cuando acabó como número 13 del mundo.