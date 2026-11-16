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Polideportivo
16 de noviembre de 2026 - 08:40

Oportunidad de oro para el Granollers en Europa

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Granollers (Barcelona), 16 nov (EFE).- Antonio Rama, técnico del Fraikin BM Granollers, ha señalado, sobre la trascendencia del encuentro de este martes ante el Águas Santas portugués, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Europea, que "es una oportunidad de oro para tener la clasificación en nuestras manos".

Por EFE
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De este modo, los vallesanos tienen ante sí la posibilidad de dar un paso decisivo hacia los 'play-off', ya que una victoria en el Palau d'Esports, combinada con un triunfo del SG Flensburg-Handewitt frente al HC Buzau rumano, certificaría su clasificación para la siguiente fase.

El encuentro llega, sin embargo, en un momento de cierta irregularidad para el Granollers. Los vallesanos encadenan dos derrotas consecutivas en la Liga Asobal: primero ante el Barça, antes del parón de selecciones, y posteriormente frente al Logroño La Rioja (35-32), el pasado sábado.

Pese a ello, el equipo ha recuperado dos piezas importantes para su potencial ofensivo: Ferran Castillo y Bruno Reguart, que reaparecieron este fin de semana.

Enfrente estará un Águas Santas que afronta el partido como una de sus últimas oportunidades para mantener vivas sus opciones de clasificación.

El conjunto portugués ocupa la última posición del grupo, con un punto, los mismos que el HC Buzau. El Granollers suma cuatro, mientras que el Flensburg lidera la clasificación con seis. Los portugueses buscarán, por tanto, una victoria que les permita reengancharse a la lucha, después de caer por la mínima en el partido de ida (31-32), una situación que contrapone con su buen momento en la liga doméstica, en la cual acumula tres triunfos consecutivos y ha escalado hasta la sexta posición.

En este sentido, Antonio Rama ha advertido de la dificultad que entraña el conjunto portugués, al que define como "un equipo muy incómodo, con muchos recursos a nivel defensivo".

En el apartado ofensivo, el técnico ha puesto el foco en la continuidad del juego del Águas Santas y en su carácter colectivo. "En ataque, tienen mucho sentido de la continuidad. Son un equipo muy coral, y eso los hace muy peligroso", ha subrayado.

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