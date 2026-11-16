Patrocinadores del Mundial de hockey de 2027 amenazan con retirarse si Rusia participa

El patrocinador principal desde 1993 del campeonato, Škoda Auto, indicó en un correo electrónico enviado este lunes a EFE que no comparte la decisión del TAS y afirmó que,

"Mientras continúe la agresión de Rusia, consideramos que el regreso de la selección rusa al Campeonato Mundial es incompatible con los valores que hemos defendido de manera constante", dijo el principal patrocinador desde 1993 del campeonato, Škoda Auto, en un correo electrónico enviado a EFE este lunes.

El grupo automovilístico, uno de los colaboradores más veteranos de la Federación Internacional de Hockey Hielo (IIHF), agregó: "Si la selección nacional rusa participa en el torneo, reevaluaremos nuestra implicación en el mismo y adoptaremos las medidas oportunas".

La empresa finlandesa Nokian Tyres también anunció directamente que "pondrá fin" a su patrocinio del Campeonato de hockey sobre hielo de la IIHF si Rusia participa.

"Nuestro acuerdo de patrocinio con la IIHF abarca los Campeonatos Mundiales de 2026 y 2027, y nuestra colaboración en torno al torneo de 2026 ha sido todo un éxito. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, mantener nuestro patrocinio si Rusia participa sería incompatible con nuestros valores", afirmó Tiina Frazer, vicepresidenta sénior de Marca, Mercadotecnia y Comunicación de Nokian Tyres.

"Por ello, hemos decidido poner fin a nuestro patrocinio del Campeonato Mundial de 2027 en caso de que se permita a Rusia tomar parte en él", sentenció el desarrollador y fabricante de neumáticos para turismos, camiones y maquinaria pesada.

También la empresa alemana Strauss, dedicada a ropa profesional y equipos de protección laboral, señaló en un comunicado que renunciará a la colocación de su logotipo durante el campeonato si la selección rusa participa en él.

El consejero delegado de la compañía, Henning Strauss, afirmó que la empresa lleva muchos años siendo colaboradores del Mundial de hockey sobre hielo. Pero "si, como consecuencia de la resolución del TAS, la selección rusa participa en el Mundial de 2027 en Alemania, renunciaremos a cualquier presencia de nuestro logotipo en el entorno del torneo".

Además, "estamos estudiando la posibilidad de retirar nuestro patrocinio".

El propio Gobierno alemán criticó la decisión del TAS de principios de mes y abogó por una política de visados restrictiva para los rusos si participan en el campeonato en el país.

El presidente de la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo (DEB), Frank H. Lutz, había señalado previamente que rechaza el regreso de selecciones rusas a torneos internacionales de hockey.

A su vez, las federaciones de hockey sobre hielo de Noruega, Dinamarca y Suecia anunciaron que no se enfrentarán a Rusia en el Mundial y apelaron a la guerra en Ucrania y a la seguridad de sus deportistas para negarse a jugar contra Rusia, aunque llegarán a boicotear el campeonato.

"Nuestra opinión es que Rusia debe ser excluida de todos los torneos internacionales mientras continúe la guerra en Ucrania. Nuestra decisión se basa también en la responsabilidad de cuidar la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, técnicos y sus familias", señaló en un comunicado la Federación noruega.

Noruega, Dinamarca y Suecia se unieron así a Finlandia, que ya había anunciado antes su negativa a enfrentarse a la selección rusa.

Ucrania ha pedido a todos los países que no permitan el regreso de Rusia a las competiciones internacionales como el mundial de hockey y pidió al TAS que revoque su decisión.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, afirmó tras la decisión del TAS que el organismo con sede en Lausana "está manchando el hielo con sangre ucraniana", escribió en X. EFe