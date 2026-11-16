Tiafoe, al ganar su primer juego contra Alcaraz: "Al menos ya no pierdo 6-0"

Después de que el murciano arrollara a Tiafoe, le rompiera sus dos primeros saques y le endosara un 4-0 en quince minutos tras un inicio brillante, el estadounidense consiguió un primer juego sufrido para poner el 4-1 en el marcador.

Al llegar al banquillo, mientras descansaba, el estadounidense, consciente del alto nivel que estaba mostrando Alcaraz, profirió con una sonrisa: "Al menos no pierdo 6-0", una expresión de alivio del tenista, que evitó un 'rosco' con un parcial de 6-0 inicial. El partido concluyó con un doble 6-2 a favor del español.

Ya en la rueda de prensa posterior al encuentro, Tiafoe alabó el nivel de 'Carlitos': "Tiene momentos en los que definitivamente es 'Superman' y está jugando a un nivel bastante alucinante. Hay que saber apreciar la grandeza. Soy de los que saben reconocer el talento, pero, al mismo tiempo, aunque haya jugado muy bien, no soy de los que ponen a alguien en un pedestal", dijo.

"Quiero decir, le daré el mérito que se merece, pero tampoco quiero estar repitiendo constantemente lo bueno que es. Al fin y al cabo, alguien tiene que ganarle", agregó.

Tiafoe aseveró que fue "un partido complicado" en el que no supo aprovechar sus oportunidades, y calificó el encuentro de este lunes como "una experiencia muy buena".

"Estar aquí es una experiencia increíble. La salida a la pista es algo muy especial, una experiencia que nunca había vivido antes. Es un poco extraño salir a jugar tu primer partido y encontrarte con todo ese público, pero, ya sabes, fue genial. Una experiencia muy bonita", manifestó.

"Estoy deseando ver qué me deparan los próximos partidos", concluyó.

El estadounidense se enfrentará en los próximos días al italiano Flavio Cobolli y al ruso Daniil Medvedev, que se enfrentan este lunes en la conocida como Copa de Maestros.