Zverev recibe en Turín el premio a número uno de final de año

"Es un gran honor tener este trofeo en mis manos y formar parte también de esta ceremonia de entrega", aseveró el tenista ante el público italiano después de recibir entre sus manos un trofeo que alzó al aire, sonriente.

"El año pasado, mientras jugaba en los torneos, pensaba: 'Sí, quizá pueda ganar un Grand Slam, quizá pueda tener un buen año', pero ni siquiera imaginaba que podría estar aquí de pie con este trofeo en las manos y ser la número uno del año. Creo que es lo más especial que hay", agregó.

El deportista de Hamburgo dijo que poseer ese trofeo es "el mayor logro" de su carrera.

"Ganar dos Grand Slams, llegar a la final de Wimbledon, tener el mejor año de mi vida y, ahora, tener este trofeo en mis manos es el broche de oro perfecto", subrayó, antes de posar en una foto grupal con sus familiares y amigos, incluidos sus perros.

Zverev, que se estrenó el pasado domingo en la también conocida como Copa de Maestros con victoria ante el español Rafael Jódar (6-4, 6-4), es el primer alemán en recibir dicho galardón después de una temporada en la que conquistó sus dos primeros Grand Slams (Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos) y fue finalista en el Masters 1000 de Madrid y en Wimbledon, ambos con derrota ante Jannik Sinner.

Su compatriota Boris Becker fue el primer alemán en alcanzar la cima del ránking, cuando lo consiguió en 1991, pero nunca terminó el año como número uno.

Con 29 años y 11 meses, Zverev es el jugador de mayor edad en conquistar por primera vez el reconocimiento como número 1 de fin de año, y se une a un club selecto del que forman parte, además de él, otras diecinueve míticas figuras del tenis.

Entre ellas, Novak Djokovic (que fue el que más lo ganó, en ocho ocasiones), Pete Sampras (seis), Roger Federer (cinco), Jimmi Connors (cinco), Rafael Nadal (cinco) o, más abajo, Carlos Alcaraz con dos o Jannik Sinner con uno.

A comienzos de este mes, Zverev superó a Sinner y se colocó en el puesto más alto de la clasificación ATP por primera vez en su carrera.

El teutón recogió el galardón justo antes de que diera comienzo el encuentro entre el italiano Flavio Cobolli y el ruso Daniil Medvedev.