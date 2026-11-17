"El proyecto Astana ocupa un lugar especial en mi corazón. Casi toda mi carrera profesional se desarrolló en este equipo, donde conseguí casi todos mis grandes logros y encontré una familia deportiva. Por eso, volver al proyecto, aunque sea en un nuevo rol, y continuar mi carrera deportiva más allá de las carreras me llena de alegría", comenta Lutsenko, quien se retiró del ciclismo tras dos temporadas en el NSN.

Lutsenko comentó que "la transición de ciclista a entrenador de equipo no será fácil" y que necesitará tiempo para adquirir experiencia y adaptarse a este nuevo puesto. "Sin embargo, confío en mí mismo, en mis capacidades y en mis conocimientos, y estoy seguro de que con esfuerzo todo saldrá bien", puso de relieve.

"Sé que cuento con una amplia experiencia deportiva que me gustaría compartir tanto con los jóvenes ciclistas del proyecto como con mis antiguos compañeros de equipo y colegas del pelotón. Espero poder aportar mi granito de arena al equipo mientras trabajamos para alcanzar nuestros objetivos comunes en 2027”, declaró Alexey Lutsenko.