Junto a Argentina figuran entre las aspirantes Botsuana, Italia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, y Estados Unidos al galardón que reconoce a la federación miembro que se ha distinguido por sus logros a lo largo del año y que ha contribuido positivamente al crecimiento y la visibilidad de este deporte.

Las federaciones preseleccionadas fueron nominadas por cada una de las seis asociaciones regionales.

El Comité Ejecutivo de World Athletics decidirá la federación ganadora y se anunciará el próximo día 28 en el marco de los premios anuales del organismo mundial.

La candidatura de la federación argentina se fundamentó en la innovación digital, la formación descentralizada de entrenadores y el programa de atletismo Infantil. Su programa 'De la pista a la pantalla', financiado por la Beca de Crecimiento de World Athletics, llevó la transmisión en directo a campeonatos nacionales de todas las categorías de edad y sedes provinciales, utilizando conectividad satelital donde la infraestructura convencional era insuficiente.

La federación logró una participación digital significativa y una mayor visibilidad para atletas, clubes y organizadores regionales y el proyecto también contribuyó a conseguir nuevos acuerdos de patrocinio y apoyo para competiciones locales.

Además, la federación amplió la formación de entrenadores en todo el país mediante los cursos CECS Nivel I y II, con especial énfasis en aumentar la representación femenina y la impartición de cursos especializados fuera de la capital.

Asimismo, su programa de Atletismo Infantil capacitó a más de 200 educadores e involucró a más de 3000 niños en festivales y eventos comunitarios, explica World Athletics.