La decisión del poder legislativo brasileño llegó el pasado miércoles y aumentó la vigencia de la prohibición de las casas de apuestas durante 60 días, algo que llevó a Betano a anunciar el cese de su compromiso con Flamengo en un comunicado.

A pesar de no poder exhibir su marca en las equipaciones ni utilizar comercialmente los activos previstos en el acuerdo, explica la compañía, "Betano ha intentado mantener el patrocinio durante el mayor tiempo posible, reconociendo la importancia de esta inversión para el fútbol".

Sin embargo, la prolongación de este decreto llevó a la empresa de matriz maltesa a tomar la decisión de suspender su patrocinio valorado en 268,5 millones de reales al año (aproximadamente 46 millones de dólares), "hasta que se definan las condiciones de funcionamiento del sector".

Esta polémica medida, que llevó a protestas públicas de los principales equipos brasileños, está siendo cuestionada en los tribunales por medio de numerosas demandas judiciales, aunque el Tribunal Supremo ha paralizado todos los procesos hasta que analice la situación.

Tras esta cancelación, el club prevé un déficit de 90 millones de reales, unos 15,5 millones de dólares, para la próxima temporada.

Precisamente este lunes el club rojinegro remitió a su Consejo de Administración la propuesta presupuestaria para 2027, con previsiones que apuntan a importantes cambios en la planificación financiera de la entidad, según reportaron medios especializados.

Entre los aspectos más destacados figuran precisamente la suspensión del contrato con el patrocinador principal y la valoración de que la construcción del estadio de Gasómetro no saldrá adelante a corto plazo, ya que podrían cerrar 2027 con un déficit contable.

Betano concluye su comunicado reafirmando su respeto por el Flamengo y manifiesta su compromiso "con la construcción de un mercado responsable, regulado y seguro" en Brasil.

Las apuestas fueron legalizadas en el país en 2018 durante el Gobierno de Michel Temer y reguladas formalmente en 2023 por el actual Ejecutivo, hasta que en plena campaña electoral Lula decidió prohibirlas.

El sector movilizó en 2025 una facturación de cerca de 220.600 millones de reales (unos 39.500 millones de dólares) a través de 85 empresas con licencia legal.