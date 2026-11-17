"Al evitar una contaminación por plomo estimada en 550.000 toneladas durante los próximos 20 años, se espera que las nuevas normas protejan a aproximadamente 1,1 millones de niños de los efectos nocivos de la exposición al plomo sobre el desarrollo neurológico. Además, protegerán a 156 millones de aves", dijo la Comisión Europea en un comunicado.

La medida, de aplicación a partir del año 2033, excluye explícitamente de las restricciones a las municiones usadas con objetivos militares y de defensa y apunta a que las balas, el tipo principal de munición en ese sector, no queda bajo el paraguas de la prohibición.

Bruselas ya había prohibido recientemente el uso y venta de material de pesca que contenga plomo, como es el caso de algunos pesos, señuelos y alambres.