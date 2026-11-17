Francisco León se incorporó a la AMA en 2016 como gerente de relaciones con las organizaciones nacionales y, tras ser nombrado en 2021 jefe de Desarrollo de Programas, se convirtió en director de la Oficina para América Latina y el Caribe en marzo de 2024.

Antes de sumarse a la AMA, fue director nacional de Recreación y Promoción del Deporte en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) entre 2014 y 2016, en el que también ejerció como vicepresidente de la Organización Nacional Antidopaje.

El puesto de Francisco León en la Oficina de la LAC de la AMA en Montevideo será ocupado a su vez por el argentino Juan Lauria, tras un periodo de transición similar.

Lauria, que forma parte AMA desde 2018 y ejerce como senior mánager en la oficina de LAC desde 2023, centrará su nueva función en coordinarse con las autoridades públicas y las organizaciones deportivas regionales, así como en apoyar al desarrollo de sus programas antidopaje de acuerdo al Código Mundial.