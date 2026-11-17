El director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp, aseguró que el deseo del circuito estadounidense es contar con los mejores jugadores, pero recordó que existe una normativa que sigue vigente.

"Somos una organización de miembros, tenemos reglas y existen para garantizar la equidad y el equilibrio competitivo. Las reglas importan y se harán cumplir", manifestó Rolapp en una comparecencia ante los medios tras reunirse con el grupo de trabajo creado por el PGA Tour para rediseñar el circuito a partir de 2028, el cual preside el legendario golfista Tiger Woods.

El PGA Tour ofreció un plan de retorno a jugadores de LIV en enero del pasado año, al que se acogió el estadounidense Brooks Koepka a cambio de renuncias económicas y de restricciones en la participación de torneos.

Rahm, el también estadoundiense Bryson DeChambeau y el australiano Cameron Smith, como ganadores de 'majors' en los últimos años, lo rechazaron y permanecieron en LIV hasta que acabó la temporada el pasado mes de agosto.

Según Rolapp, "actualmente no hay planes" para recuperar ese programa de regreso, tras recordar que aún sigue en marcha el trámite de bancarrota de LIV una vez que el fondo soberano saudí decidió retirar la financiación a la liga, que desaparecerá al no contar con un nuevo inversor.

"El proceso de bancarrota continúa y es complejo. Espero poder ofrecer más información a principios del nuevo año, pero hasta entonces, no especularé sobre el resultado ni sobre las decisiones individuales que tomen los jugadores", aseveró Rolapp al dejar la puerta abierta a que haya novedades a medio plazo.

Rahm admitió el pasado día 3 que le gustaría volver al PGA Tour, de donde salió para militar en LIV con un contrato multimillonario, y que estaría dispuesto a aceptar el programa de retorno que le ofrecieron el pasado mes de enero.

No obstante, el exnúmero uno del mundo admitió que era difícil que se lo ofrecieran de nuevo. "Dudo mucho que me ofrezcan el mismo contrato que a Brooks. Pero si me ofrecieran las mismas penalizaciones, probablemente las aceptaría", señaló el golfista español.

Como ganador del Masters de Augusta, Rahm tiene tarjeta para jugar en el PGA Tour, pero la regla vigente le impediría jugar hasta finales de agosto del próximo año.