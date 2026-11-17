"Adiós, hijo, descansa en paz, luchaste con todas tus fuerzas hasta el final. Te queremos mucho, descansa en paz junto a tu madre y tu hermano que te esperan en las puertas del cielo", también publicó en sus redes Jonathan O'Brien, su amigo y entrenador.

Reeves, que nació en Limerick hace 31 años, fue noqueado dos veces en el décimo asalto en el 3Arena y tuvo que ser retirado del ring en camilla y se le trasladó a un centro hospitalario, donde fue ingresado en estado crítico pero estable.

Fue intervenido y ha permanecido en coma desde entonces, pero finalmente no ha podido superar los daños.

El irlandés era profesional desde 2018 y su récord era de 16 victorias y dos derrotas, y, fuera del cuadrilático, fue embajador del grupo de prevención del suicidio del Tratado de Limerick y fue un defensor de la importancia de la salud mental.

"¡Qué persona y qué caballero! Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano", publicó por su parte Cully.