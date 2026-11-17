"Por supuesto que estoy muy contento de ganar para Francia. Antes que nada, es una victoria para mí. Y si tenemos en cuenta que hacía bastante tiempo que ningún francés ganaba un partido en Turín (en referencia a la también conocida como Copa de Maestros), también estoy muy contento de haberlo conseguido por mi país", dijo.

"Pero, cuando salto a la pista, no pienso en eso, sinceramente. Pienso en mí mismo e intento ganar un partido aquí. Lo he conseguido, así que estoy muy contento. Ahora ya estoy centrado en el partido del jueves", agregó en rueda de prensa, sobre su próximo encuentro, contra el alemán Alexander Zverev, número uno.

El galo terminó "bastante contento" un partido que se le complicó al principio, y que encontró la manera de contrarrestar a su rival "siendo un poco más agresivo e intentando hacerle correr".

"Estaba un poco frustrado por cómo había ido el primer set. Después intenté encontrar una solución. Conseguir el 'break' pronto me ayudó, por supuesto, a gestionar mis emociones. A partir de ahí empecé a jugar cada vez mejor, así que terminé bastante contento", subrayó.

"Estaba un poco enfadado con mi saque, pero sabía que, si mantenía ese mismo nivel, o incluso lo mejoraba, iba a tener algunas oportunidades. Las tuve y las aproveché", reiteró.

Sobre su rival, Fils dijo que es "un jugador increíble". "Cuando encuentra su ritmo, es uno de los mejores del mundo", manifestó.

Fils ganó este martes en el segundo partido de las Finales ATP de Turín por 4-6, 6-2 y 6-2 a Jódar, que empezó mejor y se llevó el primer set, pero el francés remontó en los dos siguientes. El encuentro quedó marcado además por unas molestias físicas del español, que pidió una pausa médica en el segundo set.

El galo se convirtió en el primer francés en ganar un partido en esta competición desde hace quince años, cuando Jo-Wilfried Tsonga ganó al español David Ferrer en las semifinales, para terminar cayendo en la final ante el suizo Roger Federer.