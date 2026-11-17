"No lo vi. No estaba muy bien físicamente. Bueno, vi que había solicitado una pausa médica, pero no me fijé en qué le pasaba. Tenía la impresión de que sus desplazamientos eran bastante buenos, así que simplemente pensé que debía intentar mantenerme concentrado en mi juego, en la manera en la que había estado jugando desde el principio, porque sabía cuáles eran mis puntos fuertes", afirmó.

"Si está un poco lesionado, espero que se encuentre mejor al final de la temporada y de cara al comienzo de la próxima. Eso es todo", apostilló en rueda de prensa.

El galo, que se convirtió en el primer francés en ganar un partido en esta competición desde hace quince años, cuando Jo-Wilfried Tsonga ganó al español David Ferrer en 2011, subrayó que Jódar "es un jugador increíble".

"Cuando encuentra su ritmo, es uno de los mejores del mundo. Así que intenté variar mi juego, encontrar la manera de contrarrestarlo, siendo un poco más agresivo en algunos momentos y algo más defensivo en otros, e intentando hacerle correr", explicó.

Fils ganó este martes en el segundo partido de las Finales ATP de Turín por 4-6, 6-2 y 6-2 a Jódar, que empezó mejor y se llevó el primer set, pero el francés remontó en los dos siguientes.

El encuentro quedó marcado además por unas molestias físicas del español, que pidió una pausa médica en el segundo set.

Jódar aseguró que su nivel físico disminuyó "considerablemente" a partir del segundo set, aunque lanzó un mensaje de "tranquilidad" y recordó que no son "robots": "A veces fallamos y no hay que preocuparse de más", dijo. EFE.