En Alemania consideran a Jan Ullrich (Rostock, 5 años), ganador del Tour de Francia y de la Vuelta a España, como uno de los mejores deportistas de la historia de dicho país.

En 1997, con solo veintitrés años, Ullrich se convirtió en el primer, y hasta hoy único, alemán en ganar el Tour de Francia. Dos años después conquistaría también la Vuelta a España, el oro olímpico de Sídney y el título mundial contrarreloj.

Fue líder del mítico equipo Telekom, y sus duelos con Lance Armstrong y Marco Pantani son leyenda, batallas que desataron una euforia ciclista sin precedentes en su país natal y que eran seguidas por millones de telespectadores en todo el mundo.

Al ascenso fulgurante le siguió una caída sin fondo. En 2006, salpicado por la Operación Puerto, fue expulsado del Tour de Francia en vísperas de la salida. Abandonó el ciclismo profesional y desapareció casi por completo de la vida pública.

Las noticias, sin embargo, no dejaban de llegar: alcohol, drogas, accidentes, depresión, clínicas de desintoxicación. Y, finalmente, el derrumbe absoluto en Mallorca, en 2018, con una detención que llevó su nombre de nuevo a los periódicos. En ese momento comenzó una larga lucha por volver a la vida.

Ahora Ullrich cuenta por primera vez, y sin esconder nada, cómo fue esa caída. Su infancia en Rostock, en la RDA, sus mayores triunfos y las horas más oscuras que vinieron después. Y, sobre todo, las lecciones aprendidas de todo ello.

La historia de un deportista excepcional que tuvo que traspasar todos sus límites para reencontrar, por fin, un lugar en el mundo y ganas de vivir.

El coautor Dennis Sand (Bonn, 1985) es escritor y redactor del grupo editorial WELT. Estudió Teatro, Ciencias de la Comunicación, Literatura y Periodismo en Bonn, Bayreuth y Hamburgo, y ha firmado reportajes en Die Zeit, Stern, Süddeutsche Zeitung y Rolling Stone, casi siempre sobre cultura popular y temas de sociedad.

Es uno de los coautores de referencia de libros de memorias en Alemania: ha escrito junto al rapero Sun Diego, al youtuber MontanaBlack —número 1 en la lista de superventas de Der Spiegel— y al rapero Bushido. En 2024 firmó con Jan Ullrich este libro.