El ataque informático dejó inaccesible la web después de mostrar durante un intervalo de tiempo un mensaje referido a la exclusión decretada por la IIHF a la participación de Rusia en el campeonato sub-20, justificada en la negativa del Gobierno de Canadá a conceder visas a los integrantes de la selección rusa.

"¿Tienen miedo de enfrentarse a Rusia? Han eliminado al único equipo al que no pueden vencer", fue el mensaje en inglés que apareció antes de que fuera retirado y que la página dejara de estar operativa.

La decisión de la IIHF de mantener a Canadá como anfitrión del torneo y vetar a Rusia se adopta después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) diera la razón a Moscú en su litigio con la federación internacional al revocar la prohibición de que su selección nacional pudiera participar en los diferentes Mundiales previstos en 2027 en categoría masculina y femenina, entre ellos, el júnior.

El dictamen emitido por el TAS el pasado 30 de octubre llevó a que varios de los países participantes anunciaran que no jugarían contra Rusia al considerar que debe seguir vigente la sanción a Moscú por la invasión de Ucrania en febrero de 2022.