Muñoz supo remontar para imponerse en la isla de Hudayriyat con un crono de 1h27:46 en el que cubrió 1 kilómetro de natación sin traje de neopreno en agua a 26,5 grados, dos vueltas a un circuito de bicicleta de montaña de 19,7 kilómetros y otras dos a un trazado de trail de 6,3 km, con 26 segundos de diferencia sobre la triatleta gala y 3:05 respecto a la bielorrusa Hanna Maksimava.

La deportista segoviana, nacida en Cuéllar hace 27 años, hizo valer su poderío en la carrera a pie, en la que corrió el tramo en 24:38 por el 25:20 de Paties, que no pudo resistir su ritmo.

Muñoz, vigente campeona de Europa, había sido sexta en los Mundiales de 2021, donde logró el bronce sub-23, quinta en Ibiza 2023 y segunda tras Paties en Pontevedra 2025.

En la prueba masculina Keller Norland logró el título élite y sub-23, al superar a los españoles Eneko de Castro, que llegaba con la vitola de vigente campeón mundial sub-23 en Pontevedra y oro europeo en julio en Banyoles, y Kevin Tarek Viñuela.

El norteamericano, de 23 años y que se estrenaba en la prueba, relevó en el palmarés al francés Felix Forissier, campeón en Ibiza 2023 y Pontevedra 2025, tras revertir 22 segundos de desventaja respecto a De Castro.

Norland paró el crono en 1h15:57 y precedió en 23 segundos a De Castro y en 39 a Viñuela, que revalidó el bronce de los pasados Mundiales.

En categoría sub-23 femenina ganó la rusa Svetlana Chizhikova por delante de la mexicana María López y de su compatriota Vlada Khristoforova, y en la masculina el título y la plata fueron también para Norland y De Castro, y el bronce para el ruso Dmitrii Karpeev.

Los Campeonatos Mundiales de Triatlón Multideporte de Abu Dabi continúan con el Duatlón Cross el jueves, el Acuatlón el viernes y las carreras de larga distancia el domingo 22 de noviembre.