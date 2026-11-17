"Me siento increíblemente feliz y agradecido por la oportunidad de regresar al 'ring' el sábado 9 de enero en mi Puerto Rico, de defender mis campeonatos de la AMB y de Ring Magazine ante mi gente, y de enfrentarme a un gran guerrero como Joey Canoy, un peleador con experiencia que llega con un fuerte deseo de alzarse con la victoria", expresó Collazo en un comunicado.

"El sábado 9 de enero, ¡lo dejaremos todo en el cuadrilátero y le regalaremos a Puerto Rico una noche inolvidable! Amanda, ¡cuenta conmigo para celebrar juntos esta noche tan especial! Puerto Rico, ¡nos vemos en el 'Choli'!", resaltó 'El Pupilo', mote del púgil boricua.

Se suponía que Collazo (15-0, 12 kos) y Canoy (26-5-2, 15 kos) se midieran en junio pasado, pero debido a problemas con el visado del filipino, la pelea se pospuso hasta enero del 2027.

Ante ello, 'Babyface' Canoy aseguró estar "entusiasmado con esta oportunidad".

"La fecha que teníamos prevista inicialmente no pudo concretarse debido a problemas con el visado, pero todo sucede por una razón. Ahora tengo más tiempo para entrenar y convertirme en campeón mundial", indicó.

Canoy, un boxeador zurdo con gran experiencia, se ha consolidado como un contendiente respetado en la categoría de peso mínimo.

Anteriormente, ostentó el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en dicha división, sumando un logro más a su destacada carrera profesional.

Actualmente, ocupa el segundo puesto en la clasificación del CMB, el sexto lugar en las listas de la Organización Mundial de Boxeo, la AMB y la revista The Ring, y el decimotercer puesto en la de la Federación Internacional de Boxeo.

La cartelera del 9 de enero será protagonizada por la puertorriqueña Amanda Serrano, quien concluirá su carrera con una pelea ante la australiana Skye Falzon.

En dicha pelea, denominada 'The Last Walk', que será transmitida por DAZN, Serrano (50-4-1, 32 kos) expondrá los cinturones de la OMB y la AMB, de las 126 libras.