Gustavo Silvero resignó el título solo cayendo en la instancia de play-off del Prince of Wales Country Club, luego de terminar igualados con 207 golpes (-9) con el chileno Cristóbal Beltramin. Tras embocar en los 54 hoyos del recorrido normal el 91° Abierto Príncipe de Gales de Golf se recurrió al desempate para proclamar al campeón.

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En el play-off, Beltramin convirtió un eagle (2 golpes menos que el par 5 del hoyo 18 del desempate) para alzarse con la victoria y la resignación del profesional paraguayo que disputó un gran torneo.

En cuanto al recorrido normal del evento, Silvero estuvo al frente del lote con 66 golpes (-6) en la jornada inicial del viernes, en la sabatina hizo par (72 impactos) y el domingo cerró con 69 (-3). Por su parte, el campeón escribió en su tarjeta: 71, 67 y 69 golpes, para que ambos culminaran con 207 golpes.

El golfista paraguayo se apresta para el 66° Abierto del Club de Golf Los Leones, en suelo chileno, que será desde este jueves al sábado, con la participación de destacados golfistas y un premio metálico de USD 70.000.

Siguiendo en suelo trasandino, del 27 al 29 de este mes, cerrará su agenda en Chile, tomando parte del Abierto Sport Francés.