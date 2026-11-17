El torneo con un nivel alto en cuanto a competitividad proclamó como monarcas al equipo paraguayo Inter Barrio Obrero, que se codeó con lo mas granado de la región y culminó como campeón del basket callejero en el vecino país, en la rama masculina.

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El team campeón estuvo integrado por Guillermo Alejandro Araújo Capello, Alejandro Acosta Flores, Iván Cortázar y Jonathan Recalde, entrenados por el coach Christian Cáceres.

En la final, un contundente 19-7 dejó en lo alto del podio a los paraguayos, derrotando al local Cultura Basket.

Inter B.O. coronó las grandes actuaciones que está consiguiendo en el circuito, pues recientemente, en la Etapa Paraguay, disputado en un conocido shopping, llegó al vicecampeonato.

Los integrantes y fans del team se quedaron con la “sangre en los ojos” por la actuación de los soplapitos, y este título en suelo argentino fue muy importante como una motivación para seguir disputando los certámenes en esta disciplina.

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Camino al éxito

Algunos de los resultados del flamante team campeón fueron:

Brookyl FerNets de Argentina 5 - 22 Inter B.O.

Boca Jrs de Argentina 11 - 13 Inter B.O.

Semifinales

Baskelli de Argentina 11 - 12 Inter B.O.

Final

Cultura Basket de Argentina 7 - 19 Inter B.O.

Este eslabón del circuito de basket 3x3, torneo que recorre distintos escenarios de Sudamérica, correspondió a la etapa Argentina, con su patrocinador comercial Betsson, y contó con transmisión en directo de Canal 9 (El Nueve).