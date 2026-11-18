"Hace cuatro años, estuve en el partido en México como suplente, pero incluso en ese rol, me quedé totalmente impresionado por la cultura y por lo apasionados que son todos los aficionados con el equipo. Estoy entusiasmado por volver, ahora como titular y contribuir a que nuestro equipo gane", afirmó el pasador.

Purdy habló con periodistas mexicanos desde Colorado Springs, a propósito del juego de este domingo correspondiente a la semana 11 de la temporada regular de la NFL en el que se enfrentarán con Minnesota Vikings en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El jugador de 26 años recordó su primer viaje a México con San Francisco en el 2022, cuando vencieron por 38-10 a los Arizona Cardinals con Jimmy Garoppolo en los controles, 'quarterback' del que Purdy era el respaldo.

Cuatro años después, Brock, de 26 años, regresa consolidado, con la misión de llevar a los 49ers a disputar otro Super Bowl.

Antes de esa misión, el pasador de los gambusinos espera confirmar la supremacía que su equipo ha mostrado en la división Oeste de la Conferencia Nacional, en la que marcha como líder con ocho victorias y una derrota, así como una victoria sobre Minnesota.

"Estoy realmente emocionado. Esperamos poder inspirar a los aficionados mexicanos jugando duro durante los cuatro cuartos, haciendo que se trate del equipo, no de un individuo y poder celebrar y crear grandes recuerdos en todos ellos", señaló.

Para el juego con los Vikings, San Francisco será el equipo local en el Estadio Azteca, por lo que Purdy espera ver el recinto pintado con el rojo y oro de los 49ers.

"Esperamos un gran ambiente. Va a ser realmente un partido en casa increíble para nosotros y los aficionados", comentó.

También dijo que junto con sus compañeros prepararán una celebración especial de 'touchdown' para sus seguidores mexicanos.

"Quizá podamos incluir salsa o algo por el estilo, es algo que mis compañeros y yo tenemos que comentar, pero ya tendremos algo preparado. Creo que saldrá bastante bien, así que espero que a todos los aficionados mexicanos les encante", concluyó.