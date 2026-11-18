El conjunto dirigido por Carlos Ortega arranca esta segunda fase con cuatro puntos en su casillero, fruto de sus dos victorias ante el Dinamo de Bucarest, el otro equipo de su grupo que ha logrado clasificarse, al que se impuso por 34-27 en la ida y por 22-36 en la vuelta.

Los cuatro primeros clasificados de cada grupo obtendrán el billete para los cuartos de final. De ahí la importancia de pelear por las primeras posiciones, ya que no solo garantizan el acceso directo a dicha ronda, sino que también pueden permitir al Barça afrontar un cruce, sobre el papel, más favorable.

"Este formato ha hecho que todos los partidos sean importantes. Es cierto que ahora se ha producido una criba de equipos y que los rivales que quedan tienen, quizás, una mayor entidad. Por eso, todos los partidos serán a cara de perro", ha avisado Ortega antes de partir a tierras polacas.

En este contexto, el Barça no puede confiarse ante un Kielce que parte sin puntos, ni tampoco dejarse condicionar por los precedentes más recientes. El conjunto azulgrana se impuso en los dos enfrentamientos de la fase de grupos de la temporada 2024-2025 (28-32 y 30-28), aunque el equipo polaco presenta ahora una imagen muy diferente.

El cambio más significativo está en el banquillo. La salida de Talant Dujshebaev en abril puso fin a una etapa de doce temporadas al frente del equipo, en las que el técnico español conquistó diez Ligas y siete Copas de Polonia, además de la Liga de Campeones de 2016. Su relevo es Krzysztof Lijewski, hasta ahora su segundo entrenador, que afronta el reto de dar continuidad al proyecto en una etapa de profunda renovación.

"Es uno de los equipos que probablemente tiene el ritmo de juego más bajo de la 'Champions'. Defensivamente son muy aguerridos y provocan muchas exclusiones. Además, ya han demostrado ante el Magdeburgo que pueden competir contra cualquier equipo", ha asegurado el preparador malagueño.

La transformación también ha alcanzado a la plantilla, con seis salidas, entre ellas las de los españoles Jorge Maqueda y los hermanos Álex y Dani Dujshebaev. Para cubrir esas bajas, el Kielce ha incorporado jugadores de primer nivel, empezando por el guardameta Dejan Milosavljev, subcampeón de Europa la pasada temporada con el Füchse Berlín.

Para el encuentro, el técnico Carlos Ortega no podrá contar con el pivote Òscar Grau, que se recupera de una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo, ni con el lateral derecho Djordje Cikusa, que sufrió un esguince de grado dos en el tobillo derecho durante un entrenamiento.