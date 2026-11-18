El team de la Asociación Cultural y Fomento de Barrio Obrero se alzó con la copa del torneo de leyendas del fútbol de salón que se celebró este sábado en Pedro Juan Caballero. Los partidos se disputaron en el estadio municipal, ex “Gigante de Peroba” de la capital del Amambay.

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Del torneo tomaron parte el conjunto denominado Estrellas Eternas que fueron los anfitriones, Horqueta y Fomento de Barrio Obrero, equipos conformados por mayores de 50 años, y un jugador menor a 45 años.

En primer turno jugaron los pedrojuaninos contra los asuncenos, luego jugaron Estrella Eterna vs. Horqueta, y finalmente

Marciano Sánchez realizó la presentación de equipos en los actos inaugurales con el desfile de las representaciones, palabras a cargo de Abel González, coordinador de evento y el juramento de atletas a cargo del ídolo local Alberto Benítez.

El Comité Organizador estuvo compuesto por César Mercado, Marciano Sánchez, Fabio Villalba y Nery Paniagua.

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La delegación del plantel campeón: Magno Ramírez, Walter Blasón, Humberto Martínez, Ramón Ramírez, Adán Pereira, Víctor Vaesken, Jorge Giménez, Arnaldo Daniel González, Cirilo Domínguez, Milciades Sánchez, Francisco González, Emmanuel Jara, Rubén Benítez, Alberto Fernández, Felipe Barrios, Esteban Von Lucken, Luis Balbuena, Néstor Romero, Martín Barrientos; Cinthia Tucci, Richard Marecos y Alcides González.