Ya nadie espera a que un corredor destaque en categoría sub-23, con una edad que ronde los 20 años; ahora los ojeadores, los captadores de talento, se fijan en los ciclistas que destacan con 15 años. Esto ha hecho que los grandes agentes hayan formado redes de técnicos en busca de futuros campeones.

Alex Carera, representante del esloveno Tadej Pogacar, considerado el mejor ciclista de la historia, cuenta con un equipo de 16 ojeadores repartidos por todo el mundo, según un estudio publicado por WielerFlits Magazine.

Hasta hace poco, eran los técnicos de los equipo los que ejercían la función de cazar talentos a base de asistir a carreras de categorías inferiores, como por ejemplo Josean Fernández Matxín, director del UAE, experto en detectar campeones precoces, como en su momento el mismo Pogacar o el doble campeón olímpico belga Remco Evenepoel.

El sistema de captación ha variado. Los representantes de cada corredor están formando sus redes de captación, anticipándose a los equipo profesionales que también quieren encontrar minas de oro entre los más jóvenes.

La red de Alex Carera, dueño de la agencia A&J Sports cuenta con 16 'espías' y se extiende por Italia, Bélgica, España, Francia, México, Colombia, Centroamérica, Escandinavia, Europa Central, Australia y África.

El trabajo de Carera no depende del UAE. Se trata de una empresa independiente con recursos propios que trata de descubrir y formar talentos de futuro. Para ello utilizan potenciómetros, VO2max e inteligencia artificial, para analizar a ciclistas de a partir de 15 años. Anteriormente los ojeadores se basaban en los resultados de las careras y en detalles técnicos evidentes.

Según explica WielerFlits, el análisis se apoya en una cantidad de información considerablemente mayor. Los datos de potencia, los historiales de entrenamiento registrados en plataformas como TrainingPeaks, las pruebas de VO2max, las grabaciones de competiciones e incluso la inteligencia artificial forman parte de las herramientas que permiten evaluar a corredores todavía en categoría cadete.

Otro agente destacado en el pelotón actual es David van der Poel, exprofesional y hermano de Mathieu van der Poel. Actualmente dirige una agencia de representación, Sportsflow.

Para Van der Poel, conocer las circunstancias personales y deportivas del corredor es imprescindible antes de interpretar sus datos. La cuestión ya no es únicamente descubrir quién gana más carreras, sino identificar quién puede llegar más lejos cuando complete su desarrollo.

La velocidad a la que está creciendo este mercado ha quedado reflejada recientemente en España con Benjamín Noval. A sus 18 años recién cumplidos, el joven asturiano es doble campeón del mundo junior y ha destacado en disciplinas como el ciclocrós.

Noval llamó la atención del equipo World Tour Netcompany Ineos, quien se anticipó para fichar al español hasta 2031, con un contrato que supera cualquier cifra para un corredor de su edad. Ineos llegó a un acuerdo con Noval en junio de 2025, cuando tenía 16 años.

Aunque actualmente el mundo del ciclismo ha recibido con sorpresa la irrupción y consolidación del francés Paul Seixas entre los más grandes del pelotón con sólo 19 años, el caso de Noval se ha situado entre las apuestas más importantes por un ciclista de su edad, aunque las cifras del contrato no se han dado a conocer.

Los equipos no sólo quieren incorporar a los mejores jóvenes, sino asegurarse sus servicios durante varios años y evitar que sus rivales puedan adelantarse.

Los representantes ya consideran que buscar talentos en la categoría júnior es demasiado tarde; de ahí que rastreen por categorías inferiores. Por eso muchos corredores de apenas 15 y 16 años ya están vinculados a importantes agencias internacionales.

Entre los ejemplos aparecen el danés Philip Hyldtoft, con contrato con el Decathlon e incorporado a SEG Cycling con 15 años, y el belga Lars Peers, representado por A&J Sports a los 16.

La edad media a la que los talentos firman su primer contrato profesional también ha descendido, desde casi los 21 años hasta poco más de 19. Además, los acuerdos iniciales son cada vez más largos.

Los éxitos tempranos de corredores como Pogačar o Remco Evenepoel han contribuido a cambiar la mentalidad de las estructuras profesionales. Ya no se considera imprescindible completar una larga etapa en sub-23 antes de dar el salto al WorldTour.