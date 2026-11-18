Marko Gabriel Kaethler se constituyó en el primer paraguayo en conquistar una medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Nuestro compatriota logró la presea dorada después de registrar 73.49 metros en el lanzamiento de jabalina en Dakar 2026.

Bien temprano este miércoles, antes de ingresar a las aulas, en la sede de la a Escuela/Colegio Nihon Gakko, los alumnos fueron testigos del homenaje a Marko Kaethler, tal vez el mejor exponente este año del atletismo paraguayo. La única presea que nuestro país había conquistado en la historia del certamen fue en Atenas 2004 (tradicionales o de verano). La Albirroja Sub 23 perdió 1-0 con Argentina en la final, ocupó el segundo lugar y obtuvo plata.

El acto se inició con la entonación de los himnos de Paraguayo, Japón y del Nihon Gakko y después el director general, Dionisio Ortega, la directora Pedagógica Hermelinda Alvarenga de Ortega y el profesor Rubén Zacarías dirigieron unas palabras de agradecimiento al atleta ganador.

El evento continuó con la entrega de Reconocimiento a Marko que contribuyó en una gran presentación de Paraguay en los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud. El homenaje de cerró con un momento artístico de parte del ballet estable y de artistas destacados de la referida casa de estudios con sede en la ciudad de Fernando de la Mora.