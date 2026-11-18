Sascha Zverev se impuso sobre Ben Shelton por 6-2 y 7-6 (7/4) para firmar su segunda victoria en sets corridos en el torneo que se disputa en Turín (Italia) , que le garantiza terminar entre los dos primeros del grupo John McEnroe.

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El alemán arrebató de entrada el servicio a Shelton. El estadounidense, de 24 años, se rebeló brevemente con 2-1 y dos bolas de contrabreak que no consiguió aprovechar.

A continuación, volvió a perder su saque y Zverev se adjudicó la primera manga en 39 minutos, cerrándola con dos aces consecutivos.

En el segundo set, Shelton llevó la iniciativa hasta el 6-6, no sin un gran susto y otras dos bolas de break en el noveno juego, antes de desperdiciar en el tie-break su última oportunidad con una derecha que se fue por la línea lateral y quedar fulminado en la bola de partido por un passing imposible de Zverev.

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El alemán, de 29 años, cerrará su fase de grupos el jueves contra el francés Arthur Fils (7º).

Shelton, por su parte, se enfrentará a la revelación española del año, Rafael Jódar (10º), que ha perdido sus dos primeros partidos, incluido el de este martes contra Fils (4-6, 6-2 y 6-2).

Zverev ya ha conquistado en dos ocasiones, en 2018 y 2021, el Torneo de Maestros.