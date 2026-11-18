La ISU confirmó en un comunicado que ha introducido cambios en la lista de participantes para la competición que se celebra en Helsinki este viernes y sábado y ha designado a patinadores de otros países para reemplazar a los siete deportistas rusos que no pueden asistir debido a estas restricciones.

En concreto, designó a un patinador israelí para la categoría individual masculina y a dos parejas de Estados Unidos y una de Francia para la disciplina de patinaje por parejas.

No obstante, la ISU señaló que los siete patinadores rusos que no pueden competir en Helsinki tendrán "prioridad absoluta" para sustituir a cualquier patinador que se retire de la próxima y última parada de la Serie del Gran Premio de Patinaje Artístico, que tendrá lugar en Tokio (Japón) del 27 al 29 de noviembre.

La Federación de Patinaje Artístico de Rusia (FPAR) se mostró el martes, en un comunicado, "sumamente decepcionada" por la decisión "politizada" de Finlandia y prometió seguir trabajando con la ISU para garantizar la participación de patinadores rusos en otras competiciones.

Estos siete patinadores rusos son los primeros deportistas de élite afectados por las nuevas restricciones a la entrada de ciudadanos rusos introducidas por el Gobierno finlandés a raíz de la guerra de Ucrania y que entraron en vigor este lunes.

El Ejecutivo finlandés aprobó restringir la emisión de visados de corta duración por motivos laborales a ciudadanos rusos, una medida dirigida especialmente a los atletas y deportistas profesionales de este país, compitan o no en representación de Rusia.

"Mientras continúe la guerra de agresión de Rusia, los atletas rusos no tienen cabida en Finlandia. Su entrada en el país supondría una amenaza para las relaciones internacionales de Finlandia", afirmó la ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, tras anunciar la medida.

Las restricciones se aplican aunque los deportistas rusos tengan visados emitidos por otros Estados de la zona Schengen y con independencia del país desde el cual pretendan viajar a Finlandia o de si sólo quieren atravesarla en tránsito para dirigirse a otro país.

La medida también afectará previsiblemente a los deportistas rusos que tenían intención de competir en la Copa del Mundo de Esquí de Fondo de Ruka (Laponia finlandesa) a finales de noviembre y en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Tampere (sur) de marzo del año que viene, a menos que termine antes la guerra de Ucrania.