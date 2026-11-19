Bolelli disputa actualmente las Finales ATP en la modalidad de dobles junto a Vavassori, si bien es la última vez que juegan juntos ya que ambos comunicaron que su asociación deportiva finalizará al término de esta temporada.

A menos de una semana del comienzo de la competición entre naciones, el entrenador cambió la convocatoria inicial y optó así por contar Berrettini, una opción adicional entre los jugadores individuales.

El tenista romano, que atravesó una temporada difícil e irregular marcada por lesiones, pero que regresó recientemente al máximo nivel, jugará una competición que ya disputó en cuatro ocasiones, en 2019, 2022, 2024 y 2025.

El combinado transalpino, que defiende título tras vencer las tres ediciones anteriores, la última en la final contra España, estará liderado por Cobolli, finalista de Roland Garros este año y pieza clave el año pasado en la Copa Davis.

Italia abre la competición como anfitriona y vigente campeona el próximo 25 de noviembre contra Corea del Sur en cuartos de final; en semifinales, espera el ganador entre República Checa y Cánada.

En el otro lado del cuadro, Gran Bretaña se mide con Alemania y Austria con España en cuartos de final.

El combinado español, uno de los favoritos para conquistar la 'ensaladera', estará integrado por Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

Las convocatorias pueden cambiar hasta un día antes del inicio de las Finales.