Desde Maiquetía, el principal aeropuerto internacional del país que sirve a Caracas, VTV transmitió imágenes de los jugadores bajando de un avión proveniente de Miami, Estados Unidos, entre ellos Eugenio Suárez, quien impulsó un doble para que Venezuela conquistara su primer Clásico Mundial de Béisbol.

A este recibimiento asistieron el ministro de Deporte, Franklin Cardillo, y la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Aracelis León, según VTV.

En marzo pasado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que estaba gestionando con el Gobierno de Estados Unidos y las Grandes Ligas la visita a su país del equipo venezolano.

Venezuela se coronó campeona tras imponerse 3-2 ante Estados Unidos. Un doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó entonces una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada, y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a Estados Unidos su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.