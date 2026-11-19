La victoria del Sporting rompió la racha ganadora del equipo español, que aspiraba a su cuarto título consecutivo.

El conjunto portugués se adelantó en el marcador a los 11 minutos, con un buen chute de Alex Merlim a la escuadra desde fuera del área.

Chiskala marcó el segundo después de una buena asistencia de Erick Mendonça, y Tomás Paçó aprovechó un descuido de la defensa para hacer el tercero.

En otra jugada, Paçó recorrió todo el campo, regateó a un defensa, y ya frente a la portería del Palma le pasó el balón a Diogo Santos para que metiera el cuarto.

En el segundo tiempo, el equipo español intentó ser más ofensivo y la estrategia dio frutos cuando Fabinho marcó de cabeza después de un tiro libre.

Sin embargo, el Sporting no bajó la presión y, en un momento en que el portero del Palma había subido al ataque, Paçó recuperó el balón y sumó el quinto del equipo ante una portería vacía.

Ya en los últimos cinco minutos, el conjunto español pisó el acelerador y creó más oportunidades que en todo el resto del partido.

Los goles de Deivão, Ernesto y Carlos hicieron soñar al Palma con una posible remontada, pero antes de que esta se materializase sonó el pitido final.

En la semifinal, el Palma había vencido al brasileño Asociación Carlos Barbosa (ACBF) por 3-1, con remontada en la prórroga, después de terminar como líder del grupo A con goleadas sobre el Pato (5-1) y el Al Ula saudí (6-0).

El Sporting, por su parte, había derrotado en su semifinal a Pato por 7-4.