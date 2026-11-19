Este jueves concluyen los partidos del grupo John McEnroe de la también conocida como Copa de Maestros, y de los cuatro integrantes, sólo Zverev selló su pase matemático a semifinales.

El resto -Jódar, Shelton y Fils- se la juegan a todo o nada. En caso de que el español consiga su victoria sin ceder un set ante el número 4, debe esperar al resultado de sus rivales.

En ese escenario, el teutón, número uno, debe ganar a Fils también en dos sets. Si el francés consigue adjudicarse una manga, el tenista madrileño estaría automáticamente fuera de la pugna.

Una victoria en tres parciales de Jódar y otra de Zverev en dos obligaría a revisar el porcentaje de juegos ganados para determinar al segundo clasificado.

Rafa Jódar no arrancó bien en las Finales ATP, y en su debut cayó ante Zverev, por 6-4 y 6-4.

Después perdió frente al francés Arthur Fils por 4-6, 6-2 y 6-2, en un encuentro en el que empezó mejor, ganó el primer set, pero acabó superado tras sufrir molestias físicas y pedir una pausa médica.

Su presencia en el torneo es histórica, ya que se convirtió en el primer tenista que se clasificó para las Finales ATP en su primera temporada como profesional.

Además, en caso de conseguir la victoria, se convertiría en el segundo jugador más joven en ganar un partido en el torneo en este siglo, después de que el argentino Juan Martín del Potro lo hiciera en 2008 con veinte años y un mes.