Jepchirchir, de 33 años y ganadora del oro olímpico en 2021, fue suspendida provisionalmente en octubre después que unos análisis desvelaran trazas de EPO en unas muestras tomadas antes del maratón de Sídney (Australia), celebrado en agosto pasado y que ganó con un crono de 2h18:31.

La eritropoyetina (EPO) es una sustancia que puede mejorar el rendimiento deportivo al estimular la producción de glóbulos rojos y está prohibida en deportes de resistencia, como en este caso el maratón, por la Agencia Mundial Antidopaje.

La AIU confirmó la sanción de tres años a partir del 20 de octubre para Jepchirchir, que llegó a poseer el récord del mundo de medio maratón y atesora en su palmarés un oro olímpico en Tokio 2020 y cuatro victorias en los maratones 'majors' de Nueva York (2021), Boston (2022), Londres (2024) y este último de Sídney (2026).

También fue suspendida tres años por el mismo motivo Veronica Loleo, medallista de plata en el Mundial de ruta de 2026, mientras que Ronald Korir, cuarto en el maratón de Berlín de 2023, recibió una sanción de seis años después de la detección de unas anomalías en su pasaporte biológico que no pudo justificar.