El caso, conocido como 'Sandpapergate' (el escándalo del papel de lija), estalló durante el tercer partido de la serie de cinco pruebas entre Australia y Sudáfrica, disputado en marzo de 2018 en Ciudad del Cabo, cuando las cámaras captaron al australiano Cameron Bancroft utilizando un trozo de papel de lija para raspar la pelota y modificar su comportamiento en el aire.

Para entender la gravedad de lo ocurrido hay que saber que, en el críquet, los lanzadores pueden conseguir que la pelota se desvíe durante su trayectoria mediante un efecto conocido como 'swing', que dificulta al bateador calcular dónde caerá.

Cuando la pelota se desgasta de forma desigual, puede producirse además el llamado 'reverse swing', un movimiento en sentido contrario que puede resultar especialmente complicado de anticipar.

Las reglas permiten limpiar y mantener la pelota bajo determinadas condiciones, pero prohíben modificar artificialmente su superficie para conseguir una ventaja. Al rasparla con papel de lija, Bancroft buscaba favorecer ese movimiento y ayudar a los lanzadores australianos a eliminar a los bateadores rivales.

Las imágenes provocaron una crisis inmediata y una investigación de Cricket Australia, la federación nacional, que concluyó que el entonces capitán, Steve Smith, su segundo, David Warner, y Bancroft habían participado en el plan. Smith y Warner fueron suspendidos durante doce meses y Bancroft durante nueve.

La investigación señaló a Warner como impulsor de la iniciativa y a Bancroft como el encargado de ejecutarla sobre el terreno de juego, mientras Smith reconoció que conocía el plan.

La controversia parecía cerrada, pero ocho años después ha vuelto a abrirse, después de que el exinternacional Usman Khawaja reavivara el caso en su autobiografía al asegurar que no fueron únicamente esos tres jugadores quienes conocían la operación, sino que todo el equipo estaba al tanto.

Bancroft ha respaldado ahora esa versión en un extenso artículo publicado en el diario The West Australian, en el que admite que no contó toda la verdad durante la investigación de 2018 para evitar implicar a otros compañeros y asegura que acabó convertido en el chivo expiatorio del equipo.

En su relato, sostiene que las prácticas para alterar el estado de la pelota habían comenzado antes de aquel partido y que, durante el segundo encuentro de la serie contra Sudáfrica, en Port Elizabeth, la presión por conseguir que la pelota se desviara en el aire llevó a David Warner a plantear el uso de papel de lija.

El actual capitán australiano, Pat Cummins, que formaba parte del equipo en Ciudad del Cabo, ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha negado conocer el plan.

También lo han hecho otros integrantes de aquella línea de lanzamiento, Mitchell Starc, Josh Hazlewood y Nathan Lyon, que ya negaron cualquier conocimiento del engaño en un comunicado conjunto en 2021.

Ante las versiones contradictorias, Cricket Australia ha anunciado la creación de un foro independiente y confidencial para que jugadores y miembros del cuerpo técnico puedan contar su versión de los hechos.

No será una nueva investigación disciplinaria ni implicará nuevas sanciones, sino un mecanismo para escuchar a quienes consideran que no fueron consultados en el proceso inicial

La federación busca así esclarecer las distintas versiones y cerrar una crisis que va más allá de una infracción deportiva, al poner en cuestión la cultura del equipo, la transparencia de sus responsables y la responsabilidad colectiva en uno de los episodios más controvertidos del deporte australiano.