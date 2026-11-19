El certamen sabatino reunió a atletas, consocios, familiares y aficionados a la equitación en el Club Hípico Pilar, jornada alusiva a un aniversario mas de la ciudad, que se conmemoró el 12 de octubre.

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EL concurso se desarrolló en el Regimiento de Caballería N° 2 y los saltos estuvieron orientados a la camada de escuelas, con las competencias en las categorías 0, 60 a 0,80 metros.

Los distintos podios del certamen quedaron de la siguiente manera:

Categoría 0,60 m: Campeón Alejandro Bengoechea con Tormenta, Bruno Romero y Samira Isaurralde;

Categoría 0,70 m: Samira Insaurralde con Diamante, Emilio Gómez y Alejandro Bengoechea;

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Categoría 0,80 m: Emilio Gómez con Diamante, Ángel Lizza y Rodrigo Ramírez.

Autoridades de la institución señalaron que: “Esta jornada deportiva se convirtió en un espacio fundamental para fomentar la integración, el compañerismo, la amistad y la sana competencia, demostrando que el deporte ecuestre no solamente forma deportistas, sino también personas con valores, disciplina, respeto y perseverancia”.

La organización agradeció “a todos los participantes, familiares, colaboradores, autoridades y personas que hicieron posible este encuentro”.

Concluyendo que el “apoyo y compromiso fortalecen nuestra institución y nos motivan a seguir trabajando por el crecimiento de la equitación en nuestra ciudad”.