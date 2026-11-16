Este sábado se desarrolló un Concurso de Salto “Juntas Podemos” en el RC4 Acá Carayá, como aperitivo de la Séptima Fecha del Ranking de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), que también se realizará en el mismo escenario.

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Excelente concurrencia de atletas que mostraron sus dotes de equitación en las distintas categorías desarrolladas.

Sofía León del Club Hípico San Jorge se coronó en la categoría mas alta, el Gran Premio con vallas de 1,10/1,20 metros.

Los podios de las distintas categorías

Gran Premio 1,10/1,20 metros: Campeona Sofía León con Yerutí del San Jorge, vice María Lange con Windsor del Horse King y 3° Tte. 1° Juan Melgarejo con Fogo del San Jorge;

Mini Gran Premio 0,90/1,00 metros: Azul Ayala con Atenea del Acá Carayá, Hugo Domínguez con Fogo del San Jorge y Milagros León con Hilario del San Jorge;

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Escuela 0.80: Josué Báez con Lar del Acá Carayá, Hugo Domínguez con Cherry del San Jorge y Santino Corrales con Arco Iris de la Asocab;

Escuela 0,70: Zaira Rojas con Bronco, Renatta Lorenzon con Zaimen y Nuvia Figueredo con Venecia, todas del Acá Carayá;

Escuela 0,60: Solange Murdoch con Camalote del Acá Carayá, Zoe Tavernier con Sócrates de la Asocab y Lorena Sandoval con Trafalgar del Horse King Equitación.