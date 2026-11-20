El murciano comenzó a entrenarse con protección en el isquiotibial izquierdo, y como ya mostró con anterioridad, en su rodilla derecha, las dos zonas en las que sufrió molestias en los últimos días.

Alcaraz tenía previsto iniciar la sesión a las 13.00 horas en la pista Sebastopoli, pegada al campo central del Inalpi Arena, acompañado por su jugador de entrenamiento, el esloveno Ziga Sesko.

Esta práctica ya fue reprogramada esta mañana, pues inicialmente estaba fijada a las 10.45 horas.

El español optó por probar sus sensaciones físicas poco antes del encuentro, programado para las 14.00 horas.

El partido, en lo deportivo, es intrascendente, pues el murciano pasa como primero de grupo y el italiano está eliminado.

En la semifinal espera el estadounidense Ben Shelton, que eliminó el pasado jueves al español Rafa Jódar.