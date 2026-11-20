Será la revancha de un encuentro que ratificó la condición de 'bestia negra' del combinado de Luis de la Fuente, que se impuso por 2-0 para los franceses, a los que también derrotaron en la semifinal de la Liga de Naciones en junio de 2025, con un espectacular 5-4, y en la de la Eurocopa de Alemania de 2024, con triunfo hispano por 2-1.

Los de De la Fuente tendrán como ‘inconveniente’ jugar la ida en casa, en la despedida del viejo Mestalla en Valencia, entre el 25 y el 27 de marzo en España, y la vuelta será en Francia entre el 28 y 30 del mismo mes.

En caso de desbancar al equipo dirigido por Zidane de una gran competición, la Roja se cruzaría en semifinales contra el ganador del Portugal-Países Bajos en junio, mientras que en la otra parte del cuadrante quedan emparejados Bélgica-Alemania y Noruega-Inglaterra.

Después de quedar segunda en su grupo tras perder ante Inglaterra por 2-3 en el estadio Metropolitano, en el fin de la racha histórica de 43 partidos invicta -44 si solo computan los oficiales- España era consciente de que cualquier rival en cuartos iba a ser peliagudo, porque las otras opciones eran Alemania y Portugal.

En el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), la bola de España fue la primera que salió de las ocho finalistas, por lo que fue la que más esperó para saber su rival.

Finalmente, fue Francia, considerada la más potente hoy en día en comparación con Alemania o Portugal, con Mbappé como líder supremo y un equipo plagado de figuras, como Olise, Dembelé, Doué, Cherki o Barcola.

A ellos se unen los también madridistas Konaté, Camavinga y Tchouaméni o el barcelonista Koundé.

Otro de los alicientes será el estreno ante España de Zidane como seleccionador después de su llegada al cargo en septiembre en sustitución de Didier Deschamps.

El precedente más cercano entre hispanos y galos fue el de la semifinal del pasado Mundial, donde España arrolló a su contrincante en Dallas por 2-0, con tantos de Oyarzabal y Pedro Porro.

España fue una apisonadora y doblegó a Mbappé y compañía para aspirar a la segunda estrella que a la postre se colgaría al vencer a Argentina en la final.

El último precedente de triunfo de los Bleus fue precisamente en la Liga de Naciones, en la final disputada en octubre de 2021 en San Siro (Milán), por 2-1, con tantos de Benzema y Mbappé, este último rodeado de polémica por un posible fuera de juego en el minuto 80, después de que Oyarzabal abriera el marcador.

Tanto España, número uno del ránking de la FIFA, como su rival, la número tres, aspiran a conseguir su segundo título de la competición de la UEFA, que cumple su quinta edición, y suceder a Portugal como vigente campeona después de que vencieran en los penaltis a la Roja en la final jugada en junio del pasado año.

En el caso de España, ganadora en 2023, supondría completar la triple corona junto el Mundial y la Eurocopa, un reto mayúsculo para una selección de época, mientras que para la campeona del mundo en 2018 representa una oportunidad de acabar con una sequía de títulos de cinco años.

El único lunar del combinado de De la Fuente es su derrota ante Inglaterra del pasado domingo, que además de costarle el segundo puesto del grupo, finiquitó la racha de 43 partidos invicta, una cifra histórica.

Un borrón en un ciclo dorado, pero que para De la Fuente, no supone pensar en un fin de etapa, sino en algo dentro de lo posible ante una potencia como Inglaterra.

También considera que el parón hasta marzo puede ser beneficios para recargar pilas y renovar la ilusión de seguir siendo el equipo de referencia en el fútbol mundial.

De ganar a Francia, será la cuarta fase final consecutiva de España en la Liga de Naciones, con la aspiración de que se celebre en Valladolid y el Bernabéu, aunque Francia también se ha postulado como sede.