La UEFA concretó los horarios de los dos partidos del cruce estelar de los cuartos de la competición organizada por la UEFA, así como el resto de enfrentamientos: Países Bajos-Portugal, Noruega-Inglaterra y Bélgica-Alemania.

En caso de que España ganara a Francia, jugaría la semifinal contra el vencedor del Países Bajos-Portugal el 9 de junio y al día siguiente tendría lugar la segunda semifinal, mientras el partido por el título está programado para el día 13. Aún no se conoce la sede de la fase final.

Horarios de los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones:

. Miércoles 9 de junio. Semifinal entre el ganador de las eliminatorias España-Francia y Países Bajos-Portugal

. Jueves 10 de junio. Semifinal entre el ganador de las eliminatorias Noruega-Inglaterra y Bélgica-Alemania.

. Domingo 13 de junio. Partido por el tercer puesto y la final.