Medvedev ganó por 6-3 y 6-4 en una hora y veintiún minutos en un partido en el que se mostró más firme desde el fondo de la pista y supo aprovechar sus oportunidades.

El ruso tomó pronto el control del partido, consiguió una rotura de servicio con 2-2 en el primer set y administró su ventaja hasta cerrar la manga por 6-3 en 34 minutos.

En el segundo parcial, Medvedev mantuvo la presión y aprovechó las dificultades de Tiafoe para encontrar continuidad con su saque. Aun así, el tenista de Hyattsville trató de resistir y ofreció una mayor oposición, apoyado en sus golpes de derecha.

El estadounidense consiguió mantenerse por delante en el marcador durante buena parte del set, pero Medvedev no perdió la paciencia y continuó buscando oportunidades al resto.

Con 4-4, el ruso elevó la presión y dispuso de varias bolas de rotura en un juego muy disputado, en el que Tiafoe se defendió con acierto y salvó las primeras oportunidades, pero terminó sucumbiendo.

El de Moscú terminó encontrando el premio a su insistencia y rompió el servicio del estadounidense para ponerse 5-4, después de cuatro oportunidades de 'break' y cerró el encuentro tras un parcial que duró cuarenta y siete minutos.

Para Medvédev será su cuarta semifinal en las Finales ATP, después de las alcanzadas en 2020, 2021 y 2023, y ganó el título en 2020. El ruso, que disputa en Turín su séptima edición del torneo, regresa a la competición después de no haber conseguido clasificarse el año pasado.

El tenista ruso firmó una destacada temporada 2026, en la que ha conquistado cuatro títulos, en Brisbane, Dubái, Hangzhou y Almaty, además de alcanzar la final del Masters 1.000 de Indian Wells. También lidera el circuito en victorias sobre pista dura esta temporada, con 43.

Su próximo rival será Zverev, en la semifinal prevista para este sábado a las 20:30 hora local (-1 GMT). El alemán, campeón del torneo en 2018 y 2021, buscará una nueva final frente a un Medvedev que levantó el trofeo en 2020.

La otra semifinal enfrentará, a partir de las 14:30 horas (-1 GMT), a Alcaraz con el estadounidense Ben Shelton.

Tiafoe, de 28 años, se despide así en su primera participación en las Finales ATP, después de una temporada en la que conquistó el título de Halle y alcanzó las finales de Acapulco y del Masters 1.000 de Cincinnati.

El estadounidense había llegado a Turín con un balance de seis victorias y seis derrotas ante jugadores del 'top 10' durante 2026.

En la fase de grupos consiguió una contundente victoria ante el italiano Flavio Cobolli por 7-6(6) y 6-0, pero no pudo superar a Carlos Alcaraz ni a Medvedev.

Su triunfo en Halle, donde encadenó cinco victorias ante rivales del top 10, supuso el mayor título de su carrera.