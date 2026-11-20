Será el vigésimo tercer enfrentamiento entre ambos, con ventaja para Medvedev, que domina el cara a cara por 14 victorias a 8.

Una rivalidad que comenzó en 2016 y que dejó partidos destacados, entre ellos la final del Masters 1.000 de Shanghái de 2019, ganada por el ruso, y las semifinales del Abierto de Australia de 2024, en las que Medvedev remontó dos sets en contra para imponerse por 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-3.

Las Finales ATP también fueron escenario de varios capítulos de esta rivalidad.

Medvedev conquistó el título en 2020 tras ganar cinco partidos consecutivos, mientras que Zverev se tomó la revancha un año después al derrotarle en la final por un doble 6-4.

Ambos volvieron a coincidir en la fase de grupos de 2023, con otro triunfo del ruso, por 7-6 (7) y 6-4.

Zverev llega a las semifinales después de completar una fase de grupos perfecta, con tres victorias contra el español Rafael Jódar, el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils, y sin ceder un set.

El jugador de Hamburgo, de 29 años, aseguró terminar el año como número uno del mundo, un logro que conseguirá por primera vez en su carrera. En Turín busca su tercer título de las Finales ATP, después de los conquistados en 2018 y 2021.

Medvedev, por su parte, regresó este año al torneo después de no clasificarse en 2025.

El ruso, de 30 años, recuperó regularidad y sumó cuatro títulos en 2026, en Brisbane, Dubái, Hangzhou y Almaty. También alcanzó la final de Indian Wells y las semifinales de otros cinco torneos.

El campeón de 2020 ganó esta temporada 43 partidos en pista dura, más que ningún otro jugador, y mantiene un balance de 44 victorias y una derrota cuando se lleva el primer set.

Ambos se juegan una plaza en la final de la también conocida como Copa de Maestros, en la que esperará el ganador del duelo entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Ben Shelton.